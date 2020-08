Ще не факт: Ubisoft готує ремейк Prince of Persia для PlayStation 4 і Nintendo Switch

Компанія Ubisoft не поспішає випускати нову "Prince of Persia" для сучасних консолей і PC. Цього року студія трохи "подражнила" фанатів VR-квестом Prince of Persia: The Dagger of Time, але на цьому сюрпризи закінчилися. А судячи з нової витоку, Ubisoft все ж порадує гравців на PlayStation 4 і Nintendo Switch.

На сайті торговельної мережі MAX уважні гравці помітили сторінку - Prince of Persia Remake. Якщо вірити опису, то реліз стостоят в листопаді поточного року на платформах PS4 і Switch.

Hey psss...



Prince of Persia REMAKE listings have appeared online.



For now the game is listed for Nintendo Switch and PS4 with an estimate release date of November 2020.



• https://t.co/9EyyVmZ13K pic.twitter.com/Q9lGARf4Hl