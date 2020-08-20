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Ще не факт: Ubisoft готує ремейк Prince of Persia для PlayStation 4 і Nintendo Switch

Ще не факт: Ubisoft готує ремейк Prince of Persia для PlayStation 4 і Nintendo Switch
Оновлено 22:05 Чт, 20 Серпень 2020 Телеграф Фото: Twitter
У мережі з'явилася інформація, що Ubisoft все таки планує порадувати фанатів Prince of Persia найближчим часом.

Компанія Ubisoft не поспішає випускати нову "Prince of Persia" для сучасних консолей і PC. Цього року студія трохи "подражнила" фанатів VR-квестом Prince of Persia: The Dagger of Time, але на цьому сюрпризи закінчилися. А судячи з нової витоку, Ubisoft все ж порадує гравців на PlayStation 4 і Nintendo Switch.

На сайті торговельної мережі MAX уважні гравці помітили сторінку - Prince of Persia Remake. Якщо вірити опису, то реліз стостоят в листопаді поточного року на платформах PS4 і Switch.

Також, витік помітив і журналіст Джейсон Шрайер, "слив" якого всі довіряють, адже вони дуже часто опинялися правдивими. Ймовірно, що джерела репортера йому вже проговорилися, і в Twitter він також натякнув про рімейку "Prince of Persia".

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"Відеоігрової роздрібні магазини явно люблять зливати сюрпризи Ubisoft", - написав Шрайер.

Поки залишається тільки гадати, що ж готує Ubisoft. З огляду на зрослу популярність римейків, геймери можуть отримати оновлену версію Prince of Persia Sands of Time.

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Все по темі:

PlayStation, Ubisoft, Техно, Prince of Persia, Nintendo Switch, Технології.

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Телеграф
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