Google презентує Pixel 5 і Pixel 4a 5G на презентації 30 вересня, але це не точно

Інсайдер і блогер з каналу Front Page Tech Джон Проссер розповів, коли компанія Google планує анонсувати смартфони Pixel 5 і Pixel 4a 5G.

За словами Проссера, обидві новинки покажуть на заході 30 вересня.

Google Pixel 5 з'явиться в чорній і зеленої кольорах, а Pixel 4a 5G в чорній. Потім, в жовтні, виробник планує випустити білий варіант смартфона.

Інформація поки не точна, але вона збігається з попереднім витоком, в якій говорилося, що попередньо замовити обидва апарати можна буде 8 жовтня.

Looks like Pixel 5 5G (black and green?) is coming September 30th.



Pixel 4a 5G in October — Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020

Pixel 5, у свою чергу, отримає такий же процесор, 6.67-дюймовий OLED-дисплей Samsung або BOE на 120 Гц і 8 ГБ ОЗУ. Коштує смартфон повинен близько 700 доларів США.

Як повідомлялося раніше, Google випустить смартфон Pixel 5 тільки в версії XL. Також, Google несподівано припинив виробництво і продаж Pixel 4 і Pixel 4 XL через 9 місяців після їх анонса.