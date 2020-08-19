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Google відзначив 190-річний ювілей Юліуса Лотара Мейєра святковим doodle

Google відзначив 190-річний ювілей Юліуса Лотара Мейєра святковим doodle
Оновлено 12:26 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Сьогоднішній Doodle відзначає 190-річний ювілей німецького хіміка, професора і письменника Юліуса Лотара Мейєра.

Якщо вам коли-небудь доводилося запам'ятовувати періодичну таблицю хімічних елементів, то ім'я Юліуса Лотара Мейєра Вам повинно бути знайоме. Адже саме Мейер був одним з двох вчених, які незалежно один від одного відкрили періодичний закон хімічних елементів і розробили самі ранні періодичні таблиці.

Щоб відзначити його внесок в науку, в середу Google присвятив Мейеру свій дудл в день його 190-річчя.

Doodle показує вченого на тлі великої шкільної дошки з різними хімічними елементами, побудованими в графік. Букви з назви "Google" зображені у вигляді різних установок для проведення хімічних дослідів.

З днем народження, Юліус Лотар Мейєр, і спасибі за те, що кинули виклик стихіям заради наукових знань! - йдеться в повідомленні Google.

 

Юліус Лотар Мейєр народився в 1830 році в Варелі, Німеччині. Спочатку Мейер пішов по прикладу свого батька, вивчаючи медицину. Але після декількох років навчання він переключив свою увагу на хімію і почав викладати науку.

У 1864 році Мейєр опублікував Die modernen Theorien der Chemis (Сучасна хімічна теорія), в якій містилася рання версія періодичної таблиці, що містить 28 елементів, вперше розділених на шість сімейств на основі їх атомної ваги.

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Мейер розробив повнішу таблицю в 1868 році, але перш, ніж він зміг опублікувати, Менделєєв випустив свою власну статтю, в якій всі відомі елементи були поміщені в одну таблицю і закріпили його місце в історії науки. Подальша стаття Мейєра 1870 року було новаторською сама по собі, оскільки її графічна демонстрація взаємозв'язку між атомним обсягом і атомним вагою надала переконливі докази існування періодичного закону, що описує циклічні закономірності між елементами.

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Google, Google Doodle, Техно, Технології.

Автор:

Телеграф
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