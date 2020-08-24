З днем народження, Україно: Google відзначив День Незалежності України святковим Doodle

Спеціально до головного національного свята України компанія Google приготувала новий Doodle.

Сьогодні, 24 серпня 2020 року, Україна відзначає свій двадцять дев'ятий день народження. Саме в цей день, в 1991 році, Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України.

День Незалежності України вважається одним з найбільш важливих українських свят в році, і компанія Google вирішила зробити подарунок нашій країні у вигляді святкового Doodle.

Сьогоднішній Doodle якась інтерпретація національного прапора України. На тлі синьо-жовтого фону зображений вінок з квітами - жовтими соняшниками і синіми волошками. Вінок в назві грає роль однієї з букв "О" в слові "Google".

Google називає "маленькі сонця" - "національною квіткою" нашої країни, нагадуючи про давню традицію вирощування соняшнику в Україні, почасти завдяки корисному і універсального маслу цієї квітки.

"Сьогодні ці яскраво-жовті квіти покривають більше 20% сільськогосподарських земель України, що робить країну найбільшим експортером соняшникової олії в світі. З Днем Незалежності, Україно!" - йдеться в повідомленні Google.