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З днем народження, Україно: Google відзначив День Незалежності України святковим Doodle

З днем народження, Україно: Google відзначив День Незалежності України святковим Doodle
Оновлено 09:02 Сьогодні Телеграф pexels.com
Спеціально до головного національного свята України компанія Google приготувала новий Doodle.

Сьогодні, 24 серпня 2020 року, Україна відзначає свій двадцять дев'ятий день народження. Саме в цей день, в 1991 році, Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України.

День Незалежності України вважається одним з найбільш важливих українських свят в році, і компанія Google вирішила зробити подарунок нашій країні у вигляді святкового Doodle.

Сьогоднішній Doodle якась інтерпретація національного прапора України. На тлі синьо-жовтого фону зображений вінок з квітами - жовтими соняшниками і синіми волошками. Вінок в назві грає роль однієї з букв "О" в слові "Google".

Google називає "маленькі сонця" - "національною квіткою" нашої країни, нагадуючи про давню традицію вирощування соняшнику в Україні, почасти завдяки корисному і універсального маслу цієї квітки. 

"Сьогодні ці яскраво-жовті квіти покривають більше 20% сільськогосподарських земель України, що робить країну найбільшим експортером соняшникової олії в світі. З Днем Незалежності, Україно!" - йдеться в повідомленні Google.

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Google, Doodle, Дудл, День незалежності України, Технології.

Автор:

Телеграф
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