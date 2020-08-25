Новинка від Poco: компанія готує до виходу оригінальний смартфон

Суббренд Xiaomi Poco готує до виходу новий, оригінальний смартфон, який стане першою моделлю не клоном вже випущеного пристрою.

Новинка від Poco вже пройшла сертифікацію в декількох відомствах. У документації смартфон проходить під номером M2007J20CG. На жаль, його комерційна назва не вказано, але очікується, що це буде Poco X3, наступник Poco X2.

В сертифікаційних документах навіть є зображення тильної панелі: основна камера виконана у вигляді прямокутного блоку з закругленими краями, сама поверхня панелі структурована, а внизу видно досить великий логотип Poco. Це не схоже ні на один з існуючих смартфонів Xiaomi.

Також завдяки сертифікації відомо, що Poco X3 отримає 64 Мп камеру (дозвіл інших датчиків невідомо), MIUI 12, NFC і акумулятор ємністю 5160 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт.

Коли Poco X3 представлять офіційно - поки невідомо.