Перші "живі" фото Xiaomi Mi 10T Pro витекли в мережу

Вже більше року минуло з моменту випуску смартфонів Xiaomi Mi 9T і Mi 9T Pro, і ось нарешті в мережі з'явилася інформація про їх наступників.

Цього разу очікується вихід відразу трьох моделей: Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro і Mi 10 Lite.

Подробицями про Xiaomi Mi 10T Pro поділився індійський інсайдер. За його інформацією, смартфон отримає дисплей з частотою оновлення 144 Гц, 108-мегапіксельну камеру і акумулятор ємністю 5000 мАг.

Xiaomi is gearing up to launch the Mi 10T Series Globally.

Here are the specs and images of Mi 10T Pro (Sources below).

-144Hz OLED Display

-SD865 (acc. to geekbench)

-5,000mAH Battery

-108MP Main Camera

India launch is definitely possible! (Existence of India Model Number) pic.twitter.com/rCM304zYQS

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 27, 2020