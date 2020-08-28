Олександр Дюма: Google присвятив Doodle знаменитому роману французького письменника

28 серпня вийшла у світ перша частина культового роману "Графа Монте-Крісто" французького письменника Олександра Дюма.

Скорочена версія одного з його найвідоміших романів "Граф Монте-Крісто" включена в сьогоднішню ілюстрацію Doodle.

У цей день в 1884 році газета Les Journal des Débats опублікувала першу частину роману, яка періодично з'являлася в публікації до 1846 року.

Едмон Дантес, головний герой твору, несправедливо звинувачений і поміщений у в'язницю в замку Іф на острові Монтекрісто. Потрапляє він туди ще юнаком, а виходить через 14 років - зрілим чоловіком, все думки якого про помсту.

Дантеса не випускають з в'язниці - він тікає, вдало прикидаючись мертвим. А ще й набуває величезний скарб, про який дізнався з розповіді іншого ув'язненого.

Завдяки грошам Дантес знову прикидається - графом Монте-Крісто. Потім одного за іншим знаходить своїх кривдників і цілеспрямовано руйнує їх життя.

Власне, "Граф Монте-Крісто" - це роман про помсту. Це роман про те, що помста в результаті задоволення і щастя не приносить.

Варто зазначити, "Граф Монте-Крісто" - неймовірно успішний пригодницький роман про несправедливість і помсти за неї, написаний і опублікований в XIX столітті. Автор твору - Олександр Дюма-батько, один з найпопулярніших письменників сучасності.