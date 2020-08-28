Скачать
П'ятниця, 28.08.2020
Коронавірус не відступає: в Україні черговий антирекорд
Коронавірус не відступає: в Україні черговий антирекорд
В Україні зросла реальна зарплата: деталі
В Україні зросла реальна зарплата: деталі
Швейцарія оголосила склад на матч з Україною в Лізі націй
Швейцарія оголосила склад на матч з Україною в Лізі націй
На офіційному сайті Samsung "засвітився" смартфон Galaxy S20 Fan Edition
На офіційному сайті Samsung "засвітився" смартфон Galaxy S20 Fan Edition

Олександр Дюма: Google присвятив Doodle знаменитому роману французького письменника

Олександр Дюма: Google присвятив Doodle знаменитому роману французького письменника
10:21 Сьогодні Телеграф Фото: скриншот
28 серпня вийшла у світ перша частина культового роману "Графа Монте-Крісто" французького письменника Олександра Дюма.

Скорочена версія одного з його найвідоміших романів "Граф Монте-Крісто" включена в сьогоднішню ілюстрацію Doodle.

У цей день в 1884 році газета Les Journal des Débats опублікувала першу частину роману, яка періодично з'являлася в публікації до 1846 року.

Едмон Дантес, головний герой твору, несправедливо звинувачений і поміщений у в'язницю в замку Іф на острові Монтекрісто. Потрапляє він туди ще юнаком, а виходить через 14 років - зрілим чоловіком, все думки якого про помсту.

Граф Монте Крісто

Дантеса не випускають з в'язниці - він тікає, вдало прикидаючись мертвим. А ще й набуває величезний скарб, про який дізнався з розповіді іншого ув'язненого.

 

Завдяки грошам Дантес знову прикидається - графом Монте-Крісто. Потім одного за іншим знаходить своїх кривдників і цілеспрямовано руйнує їх життя.

Граф Монте Крісто

Власне, "Граф Монте-Крісто" - це роман про помсту. Це роман про те, що помста в результаті задоволення і щастя не приносить.

Граф Монте Крісто

Варто зазначити, "Граф Монте-Крісто" - неймовірно успішний пригодницький роман про несправедливість і помсти за неї, написаний і опублікований в XIX столітті. Автор твору - Олександр Дюма-батько, один з найпопулярніших письменників сучасності.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Google, Doodle, Граф Монте-Кристо, Олександр Дюма.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Успінням Пресвятої Богородиці 2020! Красиві СМС-привітання у прозі, віршах, листівках
02 28 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
03 Перші "живі" фото Xiaomi Mi 10T Pro з'явились у мережі
04 Фани б'ють на сполох: шанувальникам не сподобався новий опікун Брітні Спірс
05 Справа про отруєння Навального: в РФ проводять понад два десятки перевірок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна очікує отримання другого траншу від МВФ: деталі
Україна очікує отримання другого траншу від МВФ: деталі
Українським заробітчанам заборонили в'їзд до Фінляндії
Українським заробітчанам заборонили в'їзд до Фінляндії
Трамп обіцяє, що США першими встановлять прапор на Марсі
Трамп обіцяє, що США першими встановлять прапор на Марсі
Приєдналася до Біллі Айліш і Дуа Ліпи: хіт ONUKA потрапив в танцювальну гру Just Dance (Відео)
Приєдналася до Біллі Айліш і Дуа Ліпи: хіт ONUKA потрапив в танцювальну гру Just Dance (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся