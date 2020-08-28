На офіційному сайті Samsung "засвітився" смартфон Galaxy S20 Fan Edition

Хоч офіційного анонса ще не було, смартфон вже з'явився на сайті підрозділу Samsung Bulgaria.

Ми вже писали про те, що компанія Samsung готує до випуску Galaxy S20 Fan Edition, який також називали Galaxy S20 Lite. На сайті немає окремої сторінки для новинки, зате смартфон згадується в описі рекламної акції YouTube Premium, причому двічі.

В результаті ми знаємо точну назву - Galaxy S20 Fan Edition, а також про існування звичайної і 5G-версії.

Схоже, Samsung не збиралася розкривати інформацію про цю модель, а підрозділ компанії в Болгарії випадково розкрила всі секрети. Таке трапляється нерідко.

Крім того, в мережі з'явилися рендери Galaxy S20 FE із зображенням різних забарвлень.

Нагадаємо, точна дата анонса поки невідома, але, за чутками, смартфон представлять тільки в жовтні. Йому приписують пластиковий корпус, дисплей на 6.4-6.7 дюймів з AMOLED-матрицею і частотою 120 Гц, чіп Qualcomm Snapdragon 865 або Exynos 990, 6/8 ГБ ОЗУ, акумулятор на 4500 мАг, а також потрійну камеру з головним модулем Sony IMX555 на 12 Мп і триразовим оптичним зумом.