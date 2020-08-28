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ЗМІ: відома дата релізу PlayStation 5 і Xbox Series X

ЗМІ: відома дата релізу PlayStation 5 і Xbox Series X
21:35 Пт, 28 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Інсайдери повідомили вірогідну дату нового покоління PlayStation і Xbox.

Microsoft і Sony не поспішають оголосити дату старту продажів своїх Xbox Series X і PlayStation 5. Обидві компанії встановили абстрактний період новорічних свят, але до конкретики так і не дісталися.

Журналісти VGC, мабуть, втомилися чекати, і вирішили дізнатися у власних джерел, коли ж чекати консолі нового покоління.

За словами інсайдерів, PlayStation 5 вийде вже 13 листопада. Підрозділ в Великобританії навіть виділив великий маркетинговий бюджет, який планується витратити за сім днів починаючи з п'ятниці.

Все ж рітейлери, розробники і джерела VGC впевнені, що Xbox Series X з'явиться на прилавках раніше - в перший тиждень листопада. Видання зазначає, що старт продажів може прослизнути на другий тиждень, але все ж приставка з'явиться в продажу раніше PlayStation 5.

Імовірно, Sony підбирала дату виходу, щоб запустити нове покоління разом з релізом Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin's Creed: Valhalla і Cyberpunk 2077.

Також варто враховувати, що консолі охоплюють світові полиці магазинів поступово. Наприклад, японським геймерам довелося чекати PlayStation 4 на три місяці довше, ніж європейцям, які в свою чергу отримали приставку на два тижні пізніше, ніж користувачі в Північній Америці. До всього компаніям доведеться боротися з логістичними проблемами, викликаними COVID-19.

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Все по темі:

PlayStation, Xbox, Series X.

Автор:

Телеграф
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