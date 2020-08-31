Скачать
Понеділок, 31.08.2020
Коронавірус: в Україні знову виявили понад дві тисячі хворих
Коронавірус: в Україні знову виявили понад дві тисячі хворих
Новий навчальний рік: як будуть вчитися в різних карантинних зонах
Новий навчальний рік: як будуть вчитися в різних карантинних зонах
Леоненко назвав головну причину поразки Шахтаря від Динамо
Леоненко назвав головну причину поразки Шахтаря від Динамо
23 роки тому загинула принцеса Діана: чому королева Єлизавета відреагувала лише через тиждень
23 роки тому загинула принцеса Діана: чому королева Єлизавета відреагувала лише через тиждень

Без гучних анонсів і презентацій: стартували попередні замовлення на Samsung Galaxy M51

Без гучних анонсів і презентацій: стартували попередні замовлення на Samsung Galaxy M51
12:10 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Смартфон Samsung Galaxy M51 вже з'явився на офіційному сайті Samsung в Німеччині. Крім того, всі охочі дістати новий смартфон компанії вже можуть зробити попереднє замовлення.

Завдяки цьому стали відомі і характеристики, і вартість Galaxy M51. Він отримав 6,7-дюймовий Super AMOLED Plus дисплей з круглим вирізом посередині для 32-мегапіксельною фронтальною камери і восьміядерний процесор, модель якого не уточнюється. З чуток, це Snapdragon 730 / 730G. Також пристрій оснащений 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ сховища.

Основна камера складається з чотирьох модулів: це 64 Мп датчик (f / 1.8), 12 Мп широкоугольная камера з кутом огляду 123 градусів (f / 2.2), 5 Мп датчик глибини і 5 Мп макромодуль.

Але головна гордість Galaxy M51 - це акумулятор ємністю 7000 мАг. Підтримується швидка зарядка потужністю 25 Вт, але все одно на повну зарядку необхідно близько 2 годин.

 

На жаль, замість оболонки One UI смартфон отримав її урізану версію One UI Core. Samsung пропонує Galaxy M51 в чорному і білому кольорах за € 360. Орієнтовна дата доставки - 11 вересня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Samsung, Galaxy M51.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Названо найкорисніший спосіб приготування картоплі
02 Якщо ослаблений імунітет: головні ознаки
03 Лукашенко знову "засвітився" перед камерами з автоматом в руках (Фото)
04 Стильний Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition на нових зображеннях (Фото)
05 Формула-1: Хемілтон виграв Гран-прі Бельгії-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Буковині кількість заражених коронавірусом перевищила 10 тисяч
На Буковині кількість заражених коронавірусом перевищила 10 тисяч
Сухо і спека до + 35 °: погода на 31 серпня
Сухо і спека до + 35 °: погода на 31 серпня
Курс валют: після вихідних долар і євро подорожчали
Курс валют: після вихідних долар і євро подорожчали
31 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
31 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся