Без гучних анонсів і презентацій: стартували попередні замовлення на Samsung Galaxy M51

Завдяки цьому стали відомі і характеристики, і вартість Galaxy M51. Він отримав 6,7-дюймовий Super AMOLED Plus дисплей з круглим вирізом посередині для 32-мегапіксельною фронтальною камери і восьміядерний процесор, модель якого не уточнюється. З чуток, це Snapdragon 730 / 730G. Також пристрій оснащений 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ сховища.

Основна камера складається з чотирьох модулів: це 64 Мп датчик (f / 1.8), 12 Мп широкоугольная камера з кутом огляду 123 градусів (f / 2.2), 5 Мп датчик глибини і 5 Мп макромодуль.

Але головна гордість Galaxy M51 - це акумулятор ємністю 7000 мАг. Підтримується швидка зарядка потужністю 25 Вт, але все одно на повну зарядку необхідно близько 2 годин.

Pre-orders for #GalaxyM51 live on #Samsung Germany website and every specification bared along with details.

6.7-inch Infinity-O Super AMOLED Display

Octacore Processor

6GB/128GB + Upto 512GB (SD Card)

64GB+5MP+12MP+5MP

32MP

7000mAh

One UI.

Thoughts?? pic.twitter.com/PVUiDTB1VS

— GreedyTech (@GreedyTech) August 31, 2020