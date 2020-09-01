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Вівторок, 01.09.2020
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Початок навчального року 2020: Google підготував святковий doodle

Початок навчального року 2020: Google підготував святковий doodle
10:18 Сьогодні Телеграф
1 вересня пошукова система Google опублікувала святковий doodle на честь Дня знань 2020.

1 вересня - свято початку нового навчального року, перш за все для учнів, студентів, вчителів та викладачів. Традиційно в цей день в школах проходять урочисті лінійки, присвячені початку навчального року.

З особливою урочистістю зустрічають в школах першокласників.

ТехноГігант Google вирішив привітати всіх школярів та вчителів з цим святом традиційним doodle. Цей doodle підтримується в 8 країнах - Україна, Росія, Франція, Польща, Угорщина, Литва, Чехія та Ізраїль.

День знань в Україні

Вперше свято відзначили 1 вересня 1984 року ще в СРСР. З тих пір 1 вересня став днем початку навчального року для школярів та вчителів, студентів та викладачів. У всіх країнах, де відзначають це свято, проводять святкові лінійки. На них, найчастіше, звучить перший дзвінок для першокласників.

У День знань прийнято дарувати квіти вчителям і вітати з початком навчального року. А представники місцевої влади відвідують школи, щоб відзначити успіхи кращих вчителів і учнів.

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Google, Doodle, 1 вересня.

Автор:

Телеграф
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