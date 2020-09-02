Samsung Galaxy Z Fold 2: компанія розсекретила дату виходу нового смартфона

Компанія Samsung провела додатковий захід, на якому розкрила цінник і дату старту продажів новинки.

Отже, оформити попереднє замовлення на смартфон можна вже зараз, а продажі стартують 18 вересня.

Апарат буде доступний в одній модифікації з 12 ГБ ОЗУ і вбудованим накопичувачем на 256 ГБ.

У США за смартфон попросять 2000 доларів. В Європі це цифра складе 1949 євро, а в Англії - 1799 фунтів.

Коли смартфон добереться до нашого ринку - інформації поки немає.

Крім звичайної версії, Samsung ще буде продавати модель Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition, яку випустили спільно з відомим модельєром Томом Брауном (Thom Browne).

Такий апарат обійдеться в 3299 доларів (або 2999 фунтів) і вийде на ринок 25 вересня. Кількість пристроїв обмежена - 5000 примірників. У комплекті з Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition йтимуть TWS-навушники Galaxy Buds Live і смарт-годинник Galaxy Watch 3.