Офіційно: LG оголосила дату анонсу смартфона Wing

Компанія LG, через кілька місяців різних чуток і витоків, оголосила дату анонса нового незвичайного смартфона під кодовою назвою Wing.

Згідно з офіційним тизер, анонс пристрою відбудеться 14 вересня. Захід пройде в 17:00 за київським часом.

Головною особливістю новинки буде подвійний дисплей і T-подібна конструкція.

Перший екран основний, а другий - додатковий. Він буде відкидатися з нижньої частини пристрою і, за чутками, отримає діагональ 4 дюйми зі співвідношенням 1: 1. Головному вікну, в свою чергу, приписують панель на 6.8 дюймів. У нього не буде вирізів і отворів.

Під капот LG Wing повинні встановити процесор Qualcomm Snapdragon 765G або його поліпшену версію Snapdragon 768G. Також новинка отримає 8/12 ГБ ОЗУ і кілька камер. Скільки буде коштувати смартфон - невідомо.