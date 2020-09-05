Realme випустила свою першу зубну щітку M1 Sonic (Фото)

Разом із зубною щіткою дебютували валізу Adventurer Luggage і сумка Tote Bag з матового матеріалу TPU, який надзвичайно міцний і стійкий до зношування.

Компанія Realme продовжує розширювати асортимент своєї продукції. І ще одна новинка - це перша електрична зубна щітка бренду Realme M1 Sonic Electric Toothbrush.

Щітка має двигун від LEBOND, який забезпечує вібрацію до 34 тисяч разів на хвилину, а також щетинки Dupont з антибактеріальними властивостями. Корпус має ступінь IPX7, тобто не боїться занурень у воду на 30 хвилин, і злегка зігнутий для кращого очищення.

На вибір є чотири режими роботи: делікатний для чутливих зубів, повсякденний, для відбілювання і режим полірування.

Усередині встановлений акумулятор ємністю 800 мАг, що забезпечує до 90 днів автономності при використанні двічі на день.

Realme M1 Sonic Electric Toothbrush надійде в продаж в Індії 10 вересня і буде коштувати близько $ 28.

Крім того, разом з щіткою Realme представила валізу Adventurer Luggage за $ 40 і сумку Tote Bag з матового матеріалу TPU, який надзвичайно міцний і стійкий до зношування, за $ 14.

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Як повідомлялося раніше, компанія Realme готує до виходу не тільки смартфони Realme X7 і Realme X7 Pro, але і флагманську модель - Realme X7 Pro Ultra.