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Понеділок, 07.09.2020
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Таких ще не було: компанія Rollme створила смарт-годинник на чіпі Qualcomm Snapdragon Wear 4100+
Таких ще не було: компанія Rollme створила смарт-годинник на чіпі Qualcomm Snapdragon Wear 4100+

Таких ще не було: компанія Rollme створила смарт-годинник на чіпі Qualcomm Snapdragon Wear 4100+

Таких ще не було: компанія Rollme створила смарт-годинник на чіпі Qualcomm Snapdragon Wear 4100+
10:15 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Китайський виробник Rollme готує до запуску на ринок гаджетів цілу лінійку безрамкових годин під назвою Hero.

Виробник вирішив випустити не тільки звичайну версію - Hero, а також ще і Pro-версію пристрою, яке обіцяють представити вже найближчим брешемо.

Згідно з офіційним тизер, ця модель перша на ринку отримає новий процесор Qualcomm Snapdragon Wear 4100+. Він дебютував два місяці тому. SoC побудований по 12-нанометровому техпроцесу FinFET. Чіп має чотири ядра Cortex-A53 c частотою 1.7 ГГц. Він підтримує пам'ять LPDDR3 і може похвалитися сопроцессором QCC1110, який відповідає за можливості відслідковувати пульс і сон.

На жаль, це вся інформація, яка є про Rollme Hero Pro. Виробник поки не повідомляє інших подробиць про новинки. Ймовірно, що новий годинник вийдуть на платформі Wear OS.

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Все по темі:

Rollme Hero Pro, Rollme, Смарт-годинник.

Автор:

Телеграф
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