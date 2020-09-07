Компанія Vivo готує до виходу смарт-годинник Watch: що про них відомо

Компанія Vivo розпочала роботу над своїми першими смарт-годинами ще кілька місяців тому. А зараз стали відомі нові подробиці про приблизна дата анонса пристрою.

Як повідомляє китайський інсайдер Digital Chat Station, Vivo Watch вийдуть на ринок в двох розмірах.

Велика версія (чоловіча) отримає діаметр 46 мм. Який буде розмір у маленької моделі - джерело не повідомляє. Швидше за все, це 42 або 43 мм. Годинах ще приписують кольоровий OLED-дисплея. Крім цього вони отримають NFC-модуль для безконтактних платежів, датчик для вимірювання пульсу і SpO2, а також безліч стандартних для смарт-годин функцій. Наприклад, можливість відстежувати сон, різні види активностей і т.д.

Інформації про систему годиною поки немає, але можна припустити, що в Китаї вони вийдуть з фірмовим ПО, а на глобальному ринку це буде Wear OS. Уявити Vivo Watch повинні вже до кінця цього року.

До речі, за словами Digital Chat Station, китайський виробник зараз готує не тільки розумні годинник, але і свій перший смарт-телевізор