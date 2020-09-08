Вийде в трьох версіях: Samsung готує нові планшети

Корейський виробник вирішив випустити наступник планшета Galaxy Tab Active 2.

Минуло майже три роки з тих пір, як Samsung випустила Galaxy Tab Active 2, а компанія ще не придумала його наступника. Однак незабаром це може змінитися, оскільки в базі даних Bluetooth SIG з'явився новий планшет під назвою Galaxy Tab Active 3, що означає, що компанія може незабаром запустити його.

Пристрій вийде в трьох версіях з номерами SM-T570, SM-T575 і SM-T577.

Моделі будуть відрізнятися накопичувачами, а також підтримкою LTE. Планшет буде оснащений Bluetooth 5.0 для швидкого бездротового підключення. Інших подробиць про планшет в документах немає, але точно можна сказати, що він отримає корпус із захистом від води IP68 і ударів MIL-STD-810G.

Також пристрій оснастять фірмовим стилусом S Pen. Працювати апарат повинен на фірмовому чіпі середнього рівня.

Схоже, що виробник почав розробку планшетів ще в травні 2020 року, оскільки в базі даних видно більш ранні записи. Коли представлять Galaxy Tab Active 3 - поки невідомо.