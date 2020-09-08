Xbox Series S: Microsoft представила консоль нового покоління за $ 300

Після великого витоку Microsoft таки вирішила офіційно представити Xbox Series S.

Про бюджетну консолі Microsoft заговорили ще два роки тому, а тепер Xbox Series S розкрита офіційно.

Microsoft встановила ціну в $ 300, а за словами Windows Central, приставка стане частиною програми Xbox All Access, яка дозволяє оформити якийсь кредит. За $ 25 в місяць користувач отримує сам Xbox і підписку Xbox Game Pass Ultimate з сотнею ігр та доступом до мультиплееру.

У свою чергу Xbox Series X, за словами видання, обійдеться в $ 500, а за програмою Xbox All Access буде доступний ха $ 35 в місяць.

Microsoft притримала подробиці на майбутнє, але інсайдер WalkingCat показав вирізку з, ймовірно, презентаційного ролика. На відео приставку порівнюють зі старшою Xbox Series X, і можна помітити наскільки менше бюджетний Xbox. До того ж форм-фактор і розташування логотипу вказують, що консоль розрахована на використання в горизонтальному положенні.

Також виділяється відсутність приводу, але це не єдина спрощення. Як пише The Verge, потужність Series S становить приблизно 4 терафлопса, що навіть менше One X з його 6 терафлопс. Все ж видання відзначає, що бюджетний Xbox буде більш продуктивним за рахунок SSD і процесора Series X. По суті, консоль зможе запускати гри нового покоління, але без 4К.