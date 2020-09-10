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Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн
Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн

Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн

Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн
11:55 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф
Вже у вівторок відбудеться довгоочікувана презентація Apple. На ній покажуть безліч новинок, проте не презентують нові iPhone.

Наступного тижня ТехноГігант Apple збирається провести презентацію своїх нових продуктів.

Це станеться 15 вересня в 20:00 (за Києвом). Головними героями вересневої прес-конференції Apple стануть нові планшет iPad Air і розумні годинник Apple Watch.

Де дивитись?

Подивитися захід можна буде на офіційному YouTube-каналі компанії Apple, а також у нас на сайті.

Що буде на презентації?

На ній точно варто чекати новий iPad Air, який отримає дизайн, як у останніх моделей iPad Pro. Крім цього, планшету приписують підтримку фірмового стилуса і оновлену начинку.

Ще однією новинкою заходу стануть смарт-годинник Apple Watch Series 6. У них буде OLED-екран, оновлений процесор, функцію відстеження сну, кілька розмірів і версії з різними матеріалами корпусу. Якщо вірити чуткам, годинник також зможуть вимірювати рівень кисню в крові користувача. Багато інсайдери повідомляють, що на найближчій презентації ми не побачимо лінійку iPhone 12. Зокрема про це написав журналіст Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) і блогер Джон Проссер (Jon Prosser). Цю інформацію також підтвердив популярний інсайдер Еван Бласс (Evan Blass).

Він поділився скріншотом рекламного листа одного з американських операторів, в якому говориться, що попереднє замовлення на нові iPhone 12 з 5G закінчиться 20 жовтня. Зазвичай Apple приймає попередні замовлення один тиждень. Отже, новинки покажуть на тиждень раніше. Тобто 13 жовтня (вівторок). До речі, про те, що нові iPhone вийдуть пізніше, ніж зазвичай говорила раніше і сама компанія.

Нагадаємо, в кінці минулого місяця Apple зареєструвала нові моделі планшетних комп'ютерів і персональних носяться електронних пристроїв. Apple зареєструвала сім нових моделей "планшетного комп'ютера": A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428 і A2429. Детальні характеристики не вказуються, але всі пристрої працюють на iOS 14.

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Все по темі:

Apple, iPhone, Apple Watch Series 6.

Автор:

Телеграф
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