Новинка Xiaomi: компанія представила топову модифікацію Redmi 9A

Компанія Xiaomi анонсувала в Китаї топову модифікацію бюджетного смартфона Redmi 9A.

Новинка отримала 4 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач об'ємом в 128 ГБ.

Продажі пристрою стартують 15 вересня. За апарат просять 117 доларів. Для порівняння, базову модель Redmi 9A на 2/32 ГБ продають в Китаї за 73 долари, а середню 4/64 ГБ - 88 доларів.

Чи з'явиться нова версія смартфона в інших країнах - невідомо.

Нагадаємо, Redmi 9A має 6.53-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD + і процесор MediaTek Helio G25. Крім цього, у пристрої є основна камера на 13 Мп, фронтальна на 5 Мп, акумулятор на 5000 мА з зарядкою на 10 Вт, порт Micro USB, роз'єм для навушників, а також гібридний слот для SIM-карти і карти пам'яті MicroSD.