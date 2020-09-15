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Багато нових пристроїв: Google визначилася з датою презентації своїх новинок

Багато нових пристроїв: Google визначилася з датою презентації своїх новинок
09:52 Сьогодні Телеграф
Компанія Google почала розсилати запрошення на захід, який пройде в США 30 вересня.

На презентації повинні показати багато нових пристроїв. Перш за все, відбудеться анонс смартфонів Pixel 4a 5G і Pixel 5.

Апаратам приписують наявність модему для мережі п'ятого покоління (5G), а також процесор Qualcomm Snapdragon 765G, як у OnePlus Nord. Старша версія ще зможе похвалитися 6-дюймовим OLED-дисплеєм c частотою оновлення 90 Гц, 8 Гб оперативної пам'яті, накопичувачем на 128 ГБ, подвійний основною камерою, бездротовою зарядкою на 15 Вт і реверсивної на 5 Вт. Коштувати пристрої повинні в районі 500-700 доларів США.

Ще однією новинкою заходу стане ТБ-приставка Chromecast with Google TV, яка проходить під кодовою назвою Sabrina. Вона отримає чіп Amlogic S905Х2, який підтримує 4K, HDR10, HLG і Dolby Vision, а також графічний процесор ARM Mali-G31 MP2 і 2 ГБ оперативної. За неї попросять близько 50 доларів.

Ну і останнім новим гаджетом буде оновлена смарт-колонка Google Home, яку затізірілі ще в липні. Пристрій стане більше і зможе стояти в двох положеннях. Новинка отримає кілька кольорів, включаючи рожеву, а також фірмовий голосовий помічник Google Assistant.

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Google.

Автор:

Телеграф
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