Конкурент TikTok: YouTube запустив новий сервіс для створення коротких відеороликів

Стрімінговий сервіс YouTube запустив новий сервіс для створення коротких відео, який називається YouTube Shorts.

"Ми раді повідомити про створення YouTube Shorts - нового сервісу для коротких відеороликів прямо на платформі YouTube", - повідомили в блозі компанії.

YouTube Shorts - це новий спосіб створення коротких відеороликів для авторів і художників, які хочуть знімати короткі запам'ятовуються відеоролики, використовуючи тільки свій мобільний телефон.

Як і в популярному додатку TikTok, користувачі зможуть ділитися короткими відео тривалістю до 15 секунд. До відео можна додати музику, ефекти і невеликий монтаж.

Спочатку новий додаток буде доступно в Індії, де днями компанія запускає ранню бета-версію короткометражок з декількома новими інструментами створення, щоб перевірити додаток. А пізніше інструмент з'явиться і в інших країнах.

Компанія закликає всіх користувачів мобільних пристроїв почати завантажувати свої існуючі короткі відеоролики на YouTube сьогодні, щоб їх помітили.