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З підтримкою бездротової зарядки: Xiaomi представила Mi Wireless Power Bank 30W

З підтримкою бездротової зарядки: Xiaomi представила Mi Wireless Power Bank 30W
10:50 Сьогодні Телеграф
Компанія Xiaomi анонсувала в Китаї свій новий переносний акумулятор - Mi Wireless Power Bank 30W.

Гаджет отримав ємність в 10000 мАг, LED-індикатор заряду, а також один порт USB-C (до 30 Вт) і один порт USB-A (до 27 Вт).

З цікавого в новинці варто відзначити підтримку бездротової зарядки до 30 Вт.

На максимальній потужності можна заряджати смартфони Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10 5G і Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Також пристрій може похвалитися спеціальною підставкою, яка йде в комплекті. За допомогою неї акумулятор перетворюється в док-станцію для бездротової зарядки.

Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W вже продають в Китаї. Ціна питання - 29 доларів США.

Як повідомлялося раніше, нещодавно компанія представила топову модифікацію Redmi 9A.

Крім цього, в мережу "злили" характеристики смартфонів Xiaomi Mi 10T і Xiaomi Mi 10T Pro.

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Xiaomi, Mi Wireless Power Bank 30W.

Автор:

Телеграф
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