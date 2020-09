Як виглядає нова бездротова зарядка Apple AirPower: відео

Apple вже давно і безуспішно намагається випустити станцію бездротової зарядки AirPower.

Схоже, з нею все-таки не зрослося, і тепер компанію готує міні-версію зарядки.

У мережі з'явилося відео, на якому, як стверджує автор, показаний прототип бездротового зарядного пристрою. Його називають Apple AirPower Mini, але точну назву поки невідомо. Тільки якщо Apple AirPower повинна була одночасно заряджати відразу три пристрої (наприклад, смартфон, годинник і навушники), то її міні-версія розрахована тільки на один гаджет.

До речі, ще на початку року відомий аналітик Мінг-Чі Куо говорив, що Apple працює над зменшеною моделлю зарядного пристрою AirPower. Схоже, на відео саме вона.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C

— Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020