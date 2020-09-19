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Як виглядає нова бездротова зарядка Apple AirPower: відео
Як виглядає нова бездротова зарядка Apple AirPower: відео

Як виглядає нова бездротова зарядка Apple AirPower: відео

Як виглядає нова бездротова зарядка Apple AirPower: відео
11:30 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
На відміну від AirPower, міні-версія здатна заряджати тільки один пристрій.

Apple вже давно і безуспішно намагається випустити станцію бездротової зарядки AirPower.

Схоже, з нею все-таки не зрослося, і тепер компанію готує міні-версію зарядки.

У мережі з'явилося відео, на якому, як стверджує автор, показаний прототип бездротового зарядного пристрою. Його називають Apple AirPower Mini, але точну назву поки невідомо. Тільки якщо Apple AirPower повинна була одночасно заряджати відразу три пристрої (наприклад, смартфон, годинник і навушники), то її міні-версія розрахована тільки на один гаджет.

До речі, ще на початку року відомий аналітик Мінг-Чі Куо говорив, що Apple працює над зменшеною моделлю зарядного пристрою AirPower. Схоже, на відео саме вона.

Пристрій невеликий, має круглу форму. Раніше ходили чутки, що нові iPhone 12 матимуть внутрішнє магнітне кільце на задній поверхні пристрою, до якого будуть кріпитися інші гаджети і бездротова зарядка зокрема. Розмір зарядки якраз збігається з розміром цього кільця.

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Не виключено, що Apple AirPower Mini представлять разом з iPhone 12, які, як очікується, дебютують в жовтні.

Як повідомлялося раніше, 15 вересня відбулася пряма онлайн-трансляція осінньої презентації нових пристроїв Apple. Тоді компанія показала нову версію розумних годин Watch Series 6, а також смарт-годинник Apple Watch SE.

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Apple, AirPower, Apple AirPower Mini.

Автор:

Телеграф
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