Готуйте гаманці: Sony назвала ціну Playstation 5

Компанія Sony оголосила ціни на свою нову консоль Playstation 5, яка надійде в продаж восени.

У США, Канаді, Мексиці, Австралії, Південної Кореї і Нової Зеландії нова модель приставки надійде в продаж 12 листопада. А в інші країни, серед яких і Україна, консоль "приїде" на тиждень пізніше - продажі стартують 19 листопада.

Цифрова модель обійдеться в 399 доларів, а модель з приводом - в 499 доларів.

Обидві моделі будуть мати однакову конфігурацію. Обидва варіанти отримають призначений для користувача процесор з архітектурою Zen2 і графічним процесором з мікроархітектури RDNA 2. Також консоль отримає поки не представлений контролер DualShock 5.

Незважаючи на те, що PlayStation 5 ось-ось надійде в продаж, офіційного прайс-листа немає.

Раніше, компанія презентувала рекламний ролик консолі, в якому нагадала геймерам про головні фішках нової приставки.