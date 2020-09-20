Realme готує до виходу ще одний "розумний" годинник

Компанія Realme найближчим часом представить "розумні" годинник Watch S Pro. Але, як виявилося, у них буде і молодша версія - Realme Watch S.

Годинники вже пройшли сертифікацію Федеральної комісії зв'язку США (FCC) з кодовим позначенням RMA207.

Схематичне зображення підтверджує, що у Realme Watch S буде круглий дисплей, дві фізичні кнопки збоку, а також датчик частоти серцевих скорочень і пульсоксиметр для вимірювання рівня кисню в крові, як у Watch S Pro.

Крім того, сертифікація вказує на акумулятор ємністю 390 мАг і водозащиту за стандартом IP68. А ще годинник Realme Watch S були сертифіковані SIRIM Малайзії.

Швидше за все, Watch S і Watch S Pro представлять разом. Офіційний анонс очікується в жовтні.