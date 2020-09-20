Realme готує до виходу ще одний "розумний" годинник

Годинники вже пройшли сертифікацію Федеральної комісії зв'язку США (FCC) з кодовим позначенням RMA207.
Схематичне зображення підтверджує, що у Realme Watch S буде круглий дисплей, дві фізичні кнопки збоку, а також датчик частоти серцевих скорочень і пульсоксиметр для вимірювання рівня кисню в крові, як у Watch S Pro.
Realme Watch S specs revealed by FCC .#Realme #RealmeWatchS pic.twitter.com/bQahTCXYRr— Ꭺиυʝ Ꮢαgнαν (@RaghavTechie) September 20, 2020
Крім того, сертифікація вказує на акумулятор ємністю 390 мАг і водозащиту за стандартом IP68. А ще годинник Realme Watch S були сертифіковані SIRIM Малайзії.
Швидше за все, Watch S і Watch S Pro представлять разом. Офіційний анонс очікується в жовтні.