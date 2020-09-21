В роботі Telegram стався масштабний збій: "зачепило" й Україну

Сьогодні 21 вересня стався масштабний збій в роботі Telegram, велика кількість користувачів не змогли скористатися програмою о другій годині дня. Про це повідомляє статистика на сайті downdetector.ru.

Сьогодні приблизно о 14:00 стався масштабний збій в роботі Telegram, торкнулося навіть Україну.

Згідно з даними звітності на інтернет-ресурсі downdetector.ru можна помітити, що з 13:30 і до 14:30 у користувачів була велика скрута при вході або спробі скористатися відправкою повідомлення в програмі.

Скріншот з downdetector зі статистикою збоїв Telegram:

Збої тривають і на цей момент, але їх кількість істотно знизилася.

Раніше повідомлялося, що розробники Telegram випустили оновлення з символічним номером 7.0, яке додає можливість відеодзвінків.