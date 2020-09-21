Скачать
Понеділок, 21.09.2020
В ЄС заговорили про можливе введення безвізового режиму з Білоруссю
В ЄС заговорили про можливе введення безвізового режиму з Білоруссю
Білл Гейтс озвучив прогноз щодо термінів завершення пандемії коронавірусу
Білл Гейтс озвучив прогноз щодо термінів завершення пандемії коронавірусу
Українець забив видовищний гол і став героєм матчу в Європі (Відео)
Українець забив видовищний гол і став героєм матчу в Європі (Відео)
Замінить Деніела Крейга? Том Харді може стати новим агентом 007
Замінить Деніела Крейга? Том Харді може стати новим агентом 007

Розміри вражають: PlayStation 5 з'явилася на живих фото

Розміри вражають: PlayStation 5 з'явилася на живих фото
Оновлено 15:48 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Живі фото PlayStation 5 показують наскільки консоль величезна.

PlayStation 5 здивувала геймерів зовнішнім виглядом. На відміну від Microsoft, Sony вирішила відійти від класичного дизайну, надавши корпусу приставки V-подібний вид.

Чого компанія поки не розкрила, так це габарити PS5, але цю прогалину вдалося закрити Федеральна комісія із зв'язку США (via VGC).

Агентство опублікувало необроблені зображення приставки поруч зі спеціальною лінійкою. Так що оцінити розміри PlayStation 5 можна не тільки "на око".

 

 

Габарити PlayStation 5 (горизонтально):

  • PS5: 390 мм x 104 мм x 260 мм (ширина, товщина, довжина)
  • PS5 Digital Edition: 390 мм x 92 мм x 260 мм (ширина, товщина, довжина)

Якщо порівнювати консоль з PlayStation 4 Pro, то п'ята версія "ігровий станції" все ж займе більше місця на полиці. В ширину "прошка" 295 мм, в довжину - 327 мм, і 55 мм в товщину. Що стосується ваги пристроїв, то звичайна PlayStation 5 з Blu-Ray приводом важить 4.5 кг, а "бездискова" PS5 - 3.9 кг. Для порівняння: PlayStation 4 Pro важить 3.3 кг.

Нагадаємо, компанія Sony оголосила ціни на свою нову консоль Playstation 5, яка надійде в продаж восени.

У США, Канаді, Мексиці, Австралії, Південної Кореї і Нової Зеландії нова модель приставки надійде в продаж 12 листопада. А в інші країни, серед яких і Україна, консоль "приїде" на тиждень пізніше - продажі стартують 19 листопада.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

PlayStation, Консоль, PlayStation 5.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Удар скорпіона по обличчю: в АПЛ футболіст вирубав суперника, промахнувшись по м'ячу (Відео)
02 Поховані тисячі років тому: в Єгипті відкопали майже тридцять стародавніх саркофагів (Фото)
03 Гравці "Динамо" перед матчем з "Гентом" здали тести на коронавірус: з'явилися результати
04 Винник вилетить наступним: в мережі розгорілися суперечки навколо останнього ефіру "Танців з зірками"
05 "Еммі-2020": хто отримав призові статуетки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Вчителька вдарила п'ятикласницю книгою по голові: справою зайнялася поліція
Вчителька вдарила п'ятикласницю книгою по голові: справою зайнялася поліція
Маршрутка збила наречену Холодницького: перші деталі і фото з місця аварії
Маршрутка збила наречену Холодницького: перші деталі і фото з місця аварії
Прикордонник образив бійців ЗСУ і пошкодував про свій вчинок
Прикордонник образив бійців ЗСУ і пошкодував про свій вчинок
В роботі Telegram стався масштабний збій: &quot;зачепило&quot; й Україну
В роботі Telegram стався масштабний збій: "зачепило" й Україну
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся