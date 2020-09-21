Розміри вражають: PlayStation 5 з'явилася на живих фото

Живі фото PlayStation 5 показують наскільки консоль величезна.

PlayStation 5 здивувала геймерів зовнішнім виглядом. На відміну від Microsoft, Sony вирішила відійти від класичного дизайну, надавши корпусу приставки V-подібний вид.

Чого компанія поки не розкрила, так це габарити PS5, але цю прогалину вдалося закрити Федеральна комісія із зв'язку США (via VGC).

Агентство опублікувало необроблені зображення приставки поруч зі спеціальною лінійкою. Так що оцінити розміри PlayStation 5 можна не тільки "на око".

Габарити PlayStation 5 (горизонтально):

PS5: 390 мм x 104 мм x 260 мм (ширина, товщина, довжина)

PS5 Digital Edition: 390 мм x 92 мм x 260 мм (ширина, товщина, довжина)

Якщо порівнювати консоль з PlayStation 4 Pro, то п'ята версія "ігровий станції" все ж займе більше місця на полиці. В ширину "прошка" 295 мм, в довжину - 327 мм, і 55 мм в товщину. Що стосується ваги пристроїв, то звичайна PlayStation 5 з Blu-Ray приводом важить 4.5 кг, а "бездискова" PS5 - 3.9 кг. Для порівняння: PlayStation 4 Pro важить 3.3 кг.

Нагадаємо, компанія Sony оголосила ціни на свою нову консоль Playstation 5, яка надійде в продаж восени.

У США, Канаді, Мексиці, Австралії, Південної Кореї і Нової Зеландії нова модель приставки надійде в продаж 12 листопада. А в інші країни, серед яких і Україна, консоль "приїде" на тиждень пізніше - продажі стартують 19 листопада.