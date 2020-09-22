Нові iPhone: Apple вибрала імена смартфонам лінійки 2020 року

Китайський інсайдер L0vetodream розповів, як будуть називатися нові смартфони компанії.

В цьому році Apple планує випустити чотири моделі смартфонів, які увійдуть в лінійку iPhone 12.

Зазвичай Apple представляє нові iPhone у вересні, але через коронавірус їх анонс довелося відкласти.

Як повідомляє інсайдер, компанія Apple визначилася з "іменами" нових смартфонів, і їх назви будуть в основному відображати габарити пристроїв. Самий компактний пристрій лінійки з екраном 5,4 дюйма вийде на ринок з назвою iPhone 12 Mini. Стандартну модель з екраном 6,1 дюйма, в свою чергу, назвуть iPhone 12, ну а топові версії - iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) і iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма).

Згідно з чутками, всі чотири новинки дебютують в наступному місяці разом з навушниками AirPods Studio і мітками AirTags.

Нагадаємо, що всі моделі iPhone будуть оснащені OLED-екранами, підтримкою 5G, а в iPhone 12 Pro Max буде LiDAR-сенсор в камері для роботи з доповненою реальністю і модем, що забезпечує максимально швидкий обмін даними в мережах зв'язку п'ятого покоління.

В той час три інші моделі iPhone 12 отримають вирізи, як у поточного покоління. Смартфони будуть коштувати від 650 доларів США.