Щасливої осені: Google представив новий дудл

Пошуковик зобразив на дудлі величезну помаранчеву повітряну кулю з білченям на борту, який забирає вихор з жовтого листя.
Чому Google привітав українців з осенню аж 22-го вересня, а не 1-го?
Відповідь проста: астрономічна осінь починається якраз з осіннього рівнодення. З цього Google побажав українцям щасливої осені тільки сьогодні.
Відзначимо, що в 2020 році точний час осіннього рівнодення - 22 вересня о 14:31 по Києву. Після осіннього рівнодення тривалість дня - світлої частини доби - помітно зменшується.
До слова, в цей час для жителів південної півкулі Землі настає весняне рівнодення. Там люди як раз відчувають потепління.