Щасливої осені: Google представив новий дудл

Сьогодні, 22 вересня, день осіннього рівнодення. На честь цієї події Google випустив новий дудл.

Пошуковик зобразив на дудлі величезну помаранчеву повітряну кулю з білченям на борту, який забирає вихор з жовтого листя.

Чому Google привітав українців з осенню аж 22-го вересня, а не 1-го?

Відповідь проста: астрономічна осінь починається якраз з осіннього рівнодення. З цього Google побажав українцям щасливої осені тільки сьогодні.

Відзначимо, що в 2020 році точний час осіннього рівнодення - 22 вересня о 14:31 по Києву. Після осіннього рівнодення тривалість дня - світлої частини доби - помітно зменшується.

До слова, в цей час для жителів південної півкулі Землі настає весняне рівнодення. Там люди як раз відчувають потепління.