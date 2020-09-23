В Японії почали продавати пристрій для знищення коронавірусу з цінником майже в $ 3000

Японський виробник ламп Ushio випустив пристрій, який може вбити коронавірус не завдаючи шкоди людям.

Ультрафіолетова-лампа "Care 222", розроблена спільно з Колумбійським університетом, може використовуватися для дезінфекції закритих приміщень, в яких часто знаходяться люди, наприклад громадський транспорт і офіси

Компанія заявила, що при довжині хвилі світла в 222 нанометра УФ-промені ефективні у знищенні вірусу, але не можуть пошкодити очі і шкіру людини або викликати дефекти, які можуть привести до раку.

Ця довжина хвилі менше, ніж у звичайних дезінфікуючих пристроїв, що випромінюють небезпечні для людини 254-нанометрові УФ-промені

У компанії говорять, що прикріплений до стелі кімнати Care 222 може знищити 99% будь-яких вірусів і бактерій.

У червні дослідження, проведене Колумбійським університетом, показало, що більш 99,9% коронавірусів, присутніх в краплях, які переносяться по повітрю, загинуло при впливі хвилі з довжиною хвилі 222 нм протягом приблизно 25 хвилин.

"Грунтуючись на наших результатах, безперервна дезінфекція повітря ультрафіолетовим випромінюванням при поточних нормативних межах може значно знизити рівень переноситься по повітрю вірусу в приміщеннях, де живуть люди", - сказав провідний автор дослідження Девід Бреннер, професор радіаційної біофізики з коледжу лікарів і хірургів при університеті Вагелос в Колумбії.

У Ushio на лампу повісили цінник в 300 000 йен (2 868 доларів). Фірма заявила, що в даний час приймає замовлення тільки від медичних установ, але планує збільшити продажі в інших областях, як тільки виробництво наздожене попит.