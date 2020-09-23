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Список оновлень невеликий, але корисний: Google випустила Android 11 для телевізорів

Список оновлень невеликий, але корисний: Google випустила Android 11 для телевізорів
14:55 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Компанія Google на початку вересня анонсувала операційну систему Android 11 для смартфонів, а зараз випустила її для телевізорів під управлінням Android TV.

Список змін не великий для телевізорів. Розробники більше звернули увагу на продуктивність і безпеку системи, тому в нову прошивку доданий оновлений менеджер оперативної пам'яті.

Крім цього, в операційній системі з'явилися разові дозволи для додатків, який використовують розташування, мікрофон і камеру.

Плюс до всього, з Android 11 смарт-телевізори отримають поліпшену підтримку ігрових контролерів і режим Auto-low Latency Mode. Режим зможе відключати постобработку графіки і зменшувати затримку.

Google обіцяє, що виробники почнуть оновлювати телевізори до Android 11 вже найближчим часом. На жаль, більш точних термінів поки немає.

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Google, Android TV, Android 11.

Автор:

Телеграф
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