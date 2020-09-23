Стало відомо, коли Apple представить лінійку iPhone 12

Минулого тижня Apple провела презентацію нових смарт-годин і планшетів, а тепер готується до анонсу лінійки нових смартфонів - iPhone 12.

Офіційною дати заходу поки немає, але як повідомляють інсайдери презентація нової лінійки смартфонів в пройде 13 жовтня 2020 року. А зробити попереднє замовлення новинки можна буде вже з 16 жовтня.

Якщо дана інформація виявиться достовірною, то компанія оголосить про дату проведення презентації найближчим часом.

Нагадаємо, в нову лінійку iPhone увійдуть чотири смартфона. Гаджетам приписують 5G-модем, корпус з алюмінію або сталі, кілька камер, OLED-дисплей і оновлений процесор. Ціна новинок буде стартувати з 650 доларів.

Відзначимо, що крім iPhone 12, на презентації також повинні представити Bluetooth-навушники AirPods Studio і мітки AirTags.