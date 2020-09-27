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Google запустив новий дудл 27 вересня: що він означає

Google запустив новий дудл 27 вересня: що він означає
09:30 Сьогодні Телеграф
Сьогодні виповнюється 22 роки з дня народження компанії Google.

Компанія Google офіційно почала працюватиме 27 вересня 1998 року. Її засновниками є Ларрі Пейдж і Сергій Брін.

З тих пір пройшло рівно 22 роки, і сьогодні всесвітній пошуковик присвятив цій події дудл - картинку на стартовій сторінці Google, при кліці на яку можна дізнатися більше про історію компанії.

Так виглядала стартова сторінка Google 22 роки тому

Саме слово "гугол" (googol), позначає число виражене одиницею з ста нулями.

Google - найбільша в світі пошукова система інтернету, що належить величезній корпорації Google Inc.

На сьогоднішній день пошуковик працює в усьому світі на більш ніж 100 мовами, відповідаючи на трильйони пошукових запитів щорічно.

Також Google надає масу сервісів і продуктів, які користуються не меншою популярністю, ніж її пошукова система. Крім того, компанія є творцем найпопулярнішою в світі мобільної операційної системи - Android.

На додаток, компанія виробляє техніку: ноутбуки, смартфони, розумні колонки, гарнітури віртуальної реальності, розумні камери та інші пристрої.

З днем народження, Google!

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Google, Дудл, Google дудл.

Автор:

Телеграф
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