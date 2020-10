Sony роздає подарунки: які ігри безкоштовно отримають власники PlayStation 4

Sony оголосила добірку ігор, які стануть безкоштовними для передплатників PlayStation Plus в жовтні.

Власники підписки PS Plus зможуть безкоштовно "опанувати" іграми Need for Speed: Payback і Vampyr. Обидві гри будуть доступні з вівторка 6 жовтня за Понеділок 2 листопада.

Якщо Ви ще не додали Street Fighter V і PUBG: PlayerUnknown's Battlegrounds в свою бібліотеку PS4, то Вам варто поквапитися, перш ніж вони вийдуть з PS Plus 5 жовтня.

Need for Speed: Payback

Гонка Need for Speed: Payback перенесе гравців у відкритий світ, в вигаданий рай для корумпованих гравців Фортуна-Веллі. Ви зможете позмагатися з вуличними гонщиками, взяти участь в захоплюючих місіях з пограбувань, в битвах на машинах, битвах з поліцейськими і отримаєте повну кастомізацію авто.

Вибирайте з трьох різних персонажів, кожен зі своїми унікальними навичками, налаштовуйте все під себе, і вперед.

Vampyr

Vampyr запропонує Вам зануритися в темряву рольової гри і відправитися в Лондон 1918 року. Вам належить стати доктором, який тільки став вампіром. Таке суперечливе злиття двох сутностей відбилося і на грі.

Використовуйте свої надприродні здібності, а також створені людиною інструменти та зброя, щоб боротися або рятуватися втечею від сил зла і мисливців на вампірів. Рятуйте населення міста або харчуйтеся їм, щоб стати сильніше, але знайте ... щоб Ви не обрали, Вас чекають наслідки.