Відомо, коли стартують продажі iPhone 12 в Україні

Відомі інтернет-магазини оголосили, що нові iPhone 12 і iPhone 12 Pro почнуть офіційно продаватися в Україні 30 жовтня.
З нової лінійки смартфонів Apple в Україні першими з'являться iPhone 12 і iPhone 12 Pro.
Так, роздрібна мережа "Фокстрот" озвучила вартість телефонів, яка буде залежати від обсягу вбудованої пам'яті:
iPhone 12:
iPhone 12 Pro:
Нагадаємо, що раніше мережу магазинів "Алло" оголосила можливі ціни новинок.
Як повідомляв "Телеграф", 13 жовтня були офіційно представлені всі чотири моделі iPhone 12 - iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.