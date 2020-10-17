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Відомо, коли стартують продажі iPhone 12 в Україні

Відомо, коли стартують продажі iPhone 12 в Україні
Оновлено 17:09 Сьогодні Телеграф
Замовлення на нові смартфони сімейства iPhone 12 від Apple з'являться у нас найближчим часом.

Відомі інтернет-магазини оголосили, що нові iPhone 12 і iPhone 12 Pro почнуть офіційно продаватися в Україні 30 жовтня.

З нової лінійки смартфонів Apple в Україні першими з'являться iPhone 12 і iPhone 12 Pro.

Так, роздрібна мережа "Фокстрот" озвучила вартість телефонів, яка буде залежати від обсягу вбудованої пам'яті:

iPhone 12:

  • 64 GB - 31 999 грн;
  • 128 GB - 33 999;
  • 256 GB - 37 999 грн.

iPhone 12 Pro:

  • 128 GB - 39 999 грн;
  • 256 GB - 43 999;
  • 512 GB - 51 999 грн.

Нагадаємо, що раніше мережу магазинів "Алло" оголосила можливі ціни новинок.

Як повідомляв "Телеграф", 13 жовтня були офіційно представлені всі чотири моделі iPhone 12 - iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

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Apple, iPhone 12, Україна.

Автор:

Телеграф
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