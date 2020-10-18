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Страждаючі від випадіння волосся будуть вдячні: LG випустила шолом проти облисіння

Страждаючі від випадіння волосся будуть вдячні: LG випустила шолом проти облисіння
Оновлено 19:35 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Підрозділ компанії LG, що займається виробництвом косметичних товарів, представило шолом LG Pra.L MediHair, який використовується для стимуляції росту волосся.

LG Prael MediHair - це медичний апарат для лікування випадіння волосся у вигляді шолома, який буде працювати на базі світлотерапії для стимуляції росту волосся. Енергія від 250 джерел світла, включаючи 146 лазерів і 104 світлодіодів, активує метаболізм клітин волосяних фолікулів, що оточують коріння волосся, допомагаючи волоссю рости. А також, робота шолома уповільнює випадання волосся.

 

LG Electronics сконцентрувала джерела світла на дільницях, де в основному відбувається випадання волосся, таких як верхівка і передня частина голови.

Варто відзначити, що апарат був схвалений Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, як метод лікування облисіння.

Відповідно до клінічних результатів, використання LG Pra.L MediHair три рази в тиждень протягом 16 тижнів дійсно покращує густоту волосся.

В LG Pra.L MediHair користувачі можуть вибрати один з трьох основних режимів:

  • Повний догляд, який обробляє всю шкіру голови,
  • Передній догляд, який фокусується на передньому і верхньому волоссі,
  • Верхній догляд, який управляє верхньою частиною і областю макушки.

 

LG Pra.L MediHair також має датчик, який гарантує правильне носіння користувачем.

"LG Prael MediHair - це медичний пристрій для лікування випадіння волосся, яким клієнти можуть впевнено користуватися", - сказав ДАЕК Сон, керуючий директор LG Electronics Korea HE Marketing.

LG Electronics офіційно представить LG Prael Medi Hair в кінці цього місяця. Вартість шолома поки невідома.

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LG, Техно, Технології.

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Телеграф
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