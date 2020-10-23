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100 років тому народився дитячий письменник Джанні Родарі: Google присвятив йому кумедний дудл

100 років тому народився дитячий письменник Джанні Родарі: Google присвятив йому кумедний дудл
Оновлено 07:53 Сьогодні Телеграф
На честь сторіччя знаменитого італійського казкаря Google використовував для дудла ілюстрацію його популярної казки.

23 жовтня виповнюється сто років від дня народження знаменитого автора казкової повісті про хлопчика цибулинці на ім'я Чиполліно. До цієї дати Google присвятив італійському письменникові дудл, використавши ілюстрацію «Казки про Чипполино» 1951 року.

 

Повне ім'я письменника Джованні Франческо Родарі, він народився 23 жовтня 1920 року в на півночі Італії. Після закінчення школи Джанні навчався в духовній семінарії, працював учителем молодших класів. Потім відучився дв року на філологічному факультеті Католицького університету в Мілані, потрапив на фронт.

 

У 1948 році майбутній влаштувався репортером в газету «L'Unita», де йому довірили вести дитячу рубрику. Написання для неї віршів, казок і оповідань настільки захопило Родарі, що він за пропозицією друзів переїжджає в Рим і очолює дитячий журнал «Піонер». Першою книгою Джанні стала збірка «Книжка веселих віршів», а трохи пізніше виходить його знаменитий твір «Пригоди Чиполліно». У 1953-му році його перекладає російською мовою Самуїл Маршак. У 1961 році в союзі виходить мультик за мотивами казки.

 

Родарі також автор відомо казки про хлопчика з чарівним голосом «Джельсоміно в країні брехунів», збірки «Вірші в небі і на землі», циклу «Казки по телефону», казок «Подорожі Блакитної стріли», «Торт на небі», циклів «Як подорожував Джованніно на прізвисько Нероба »,« Граматика фантазії »,« Жив був двічі барон Ламберто ».

У 1970 році Родарі став першим і єдиним поки італійцем, удостоєним найвищої міжнародної програми в галузі дитячої література премією Ганса Християна Андерсена за письменницьку діяльність.

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Все по темі:

Дудл, KAZKA, Письменник, Джанні Родарі.

Автор:

Телеграф
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