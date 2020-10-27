У Microsoft створили "розумну скатертину": вона може розпізнавати продукти на столі (Відео)

Група дослідників під керівництвом фахівців компанії Microsoft створили "розумну тканину" Capacitivo. Вона може розпізнавати їжу та інші об'єкти, користуючись механізмом "дотику".

Тканина використовує комбінацію ємнісний сітки електродів і машинного навчання для вимірювання матеріалу і форми даного предмета. Це також працює з деякими контейнерами, включаючи склянки і миски.

Скатертина може бути корисна при приготуванні їжі, вона може порекомендувати їжу виходячи з даних про те, що знаходиться на столі, а за допомогою окремого додатка може також контролювати дієту.

Також вона може нагадати користувачеві про необхідність вимити порожню тарілку, якщо та була залишена на столі.

У технології є і обмеження. Матеріал поки не може розпізнавати металеві об'єкти, так само як і не буде працювати на предметах з прямокутної форми. Також тестування деяких напоїв показали ненадійні результати.

Тому не чекайте, що в найближчому майбутньому з'явиться розумна скатертину, хоча з часом технології повинні покращитися. Команда сподівається, що тканину навчиться виявляти метал, до неї вийде підключити сенсорний ввід, а вченим вдасться реалізувати і безліч інших оновлень. Якщо все піде добре, це може привести до створення дійсно безшовного розумного будинку, в якому вам не доведеться покладатися на розумні ваги, сканування або інші додатки. Втім не виключено, що технологію в майбутньому застосують для інших цілей, наприклад, для створення "розумної" одягу.