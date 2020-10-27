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У Microsoft створили "розумну скатертину": вона може розпізнавати продукти на столі (Відео)

У Microsoft створили "розумну скатертину": вона може розпізнавати продукти на столі (Відео)
Оновлено 07:17 Сьогодні Телеграф hightech.fm Фото: Скріншот

Група дослідників під керівництвом фахівців компанії Microsoft створили "розумну тканину" Capacitivo. Вона може розпізнавати їжу та інші об'єкти, користуючись механізмом "дотику".

Тканина використовує комбінацію ємнісний сітки електродів і машинного навчання для вимірювання матеріалу і форми даного предмета. Це також працює з деякими контейнерами, включаючи склянки і миски.

Скатертина може бути корисна при приготуванні їжі, вона може порекомендувати їжу виходячи з даних про те, що знаходиться на столі, а за допомогою окремого додатка може також контролювати дієту.

Також вона може нагадати користувачеві про необхідність вимити порожню тарілку, якщо та була залишена на столі.

У технології є і обмеження. Матеріал поки не може розпізнавати металеві об'єкти, так само як і не буде працювати на предметах з прямокутної форми. Також тестування деяких напоїв показали ненадійні результати.

Тому не чекайте, що в найближчому майбутньому з'явиться розумна скатертину, хоча з часом технології повинні покращитися. Команда сподівається, що тканину навчиться виявляти метал, до неї вийде підключити сенсорний ввід, а вченим вдасться реалізувати і безліч інших оновлень. Якщо все піде добре, це може привести до створення дійсно безшовного розумного будинку, в якому вам не доведеться покладатися на розумні ваги, сканування або інші додатки. Втім не виключено, що технологію в майбутньому застосують для інших цілей, наприклад, для створення "розумної" одягу.

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Microsoft, Штучний інтелект, Гаджети, Розумний будинок.

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Телеграф
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