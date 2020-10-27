YouTube отримав п'ять нових функцій: що змінилося для користувачів

Компанія Google добряче попрацювала над поліпшенням додатком YouTube, щоб користувачі могли максимально ефективно його використовувати.

На своєму офіційному блозі компанія оголосила про великому оновленні програми для Android і iOS пристроїв. В результаті YouTube отримав п'ять нових функцій, які в основному стосуються сторінок з відео.

1. Розробники зробили більш оптимізованої сторінку програвача.

Тепер деякі елементи управління знаходяться у верхній частині плеєра - це спростить і прискорить роботу з додатком. Кнопку включення субтитрів і автоматичного програвання рекомендованих роликів тепер варто шукати у верхній частині екрану.

2. Додана підтримка жестів.

Щоб YouTube працював більш ефективно, розробники додали можливість управління жестами. Якщо ви хочете відкрити відео на весь екран - свайпніте вгору, хочете згорнути - свайпайте вниз.

3. Розподіл на глави.

У новому оновленні додали функцію розбивання роликів на глави, яка допоможе краще орієнтуватися в відео, дозволяючи переходити до потрібного моменту відео, повторно переглядати частина відео і т.д.

4. Підказки від YouTube.

Щоб поліпшити сприйняття відео, YouTube буде повідомляти, коли варто повернути телефон в горизонтальний режим або або відтворити відео в VR.

5. Нагадування на ніч.

Розробники додали в додаток новий інструмент, який дозволяє вам встановлювати нагадування в певний час. Наприклад, щоб припинити перегляд відео і піти спати. Ця функція допоможе вам керувати своїм часом на YouTube.

Відзначається, що оновлення стартувало з 26 жовтня і користувачі можуть починати оновлювати додаток у себе на смартфонах.