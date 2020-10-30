Друзі, ми тепер і в Telegram!

З радістю повідомляємо нашим друзям, колегам і читачам, що "Телеграф" не стоїть на місці і сьогодні у нас з'явився новий канал зв'язку з Вами - наш канал в Telegram - t.me/telegraf_com_ua.

Не завжди важливі події можна відстежити по сайту, саме тому ми пропонуємо Вам підписатися на наш телеграм-канал, де ми будемо публікувати тільки найактуальніше, цікаве й оперативне.

У нашому каналі ми будемо керуватися правилами 3Б:

- Без спаму!

- Без реклами!

- Без зайвих слів!

Підписуйтесь, запрошуйте друзів і будьте з нами на одній хвилі!

З любов'ю, ваш "Телеграф".