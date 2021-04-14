Хто такий Йоган Гутенберг, якому Google присвятив дудл

У середу 14 квітня на головній сторінці пошуковика Google букви логотипу знову змінили свою форму. Тепер, зайшовши шукати щось, ви побачите новий Doodle, який компанія присвятила першому в Європі друкареві - Йогану Гутенбергу.

Саме його і його винахід красується на логотипі Google.

Хто ж такий Йоганн Гутенберг і чому йому присвячений дудл?

Йоганн Гуттенберг - німецький першодрукар, творець першої механічної друкарської машини з рухомим шрифтом. Завдяки йому книгодрукування вийшло на новий рівень, адже ця тоді революційна технологія вперше в історії зробила книги доступними і для звичайної людини.

Сьогоднішній Doodle якраз і відзначає річницю з дня, коли музей Гутенберга відкрив ретроспективну виставку на його честь у 2000 році.

На жаль, докладної біографії винахідника не вдалося зібрати через досить обмежену кількість документальних джерел про його життя. Відомо, що Гутенберг жив в Майнці, Німеччина в 1400-тих роках. Спочатку працював ювеліром, а пізніше зайнявся книгодрукуванням. І вже в 1450-му році Йогану вдалося випустити своє перше друковане видання - латинську книгу про вимову.

Суть винаходу Гутенберга - він замінив вирізані вручну дерев'яні літери та графічні блоки, які створювалися щоразу нові, на легко відливаємі металеві шрифти. Це дозволяло одним набором літер друкувати різні книги.

До 16 століття близько 200 мільйонів книг вийшло в друк завдяки його винаходу, яке поклало початок новій ері масової комунікації та новому напрямку засобів масової інформації.