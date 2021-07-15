В Україні з'явився турецький "розвідник", який захистить кордон за допомогою авіабомб (фото)

В Україні на базі ВМС з'явився перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2, який відтепер буде патрулювати морську акваторію.

Про це рапортує міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, зараз військові проводять остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування, після чого за допомогою нового безпілотника можна буде "прикрити" узбережжя та акваторії Чорного і Азовського морів.

Таран каже, що даний апарат може вражати як наводні, так і наземні сили супротивника за допомогою високоточних засобів.

Відзначимо, що ударні оперативно-тактичні БПЛА Bayraktar TB2, оснащені високоточними авіабомбами MAM-L турецької Roketsan, наша країна закупила ще два роки тому. В цьому році вони здійснили перші польоти в зону ООС, де виявили техніку окупантів. Однак на базі ВМС дана зброя поки не використовувалася.

Як раніше повідомляв "Телеграф", на полігоні "Широкий лан" пройшли випробування протитанкових керованих ракетних комплексів "Javelin" і турецьких безпілотників "Bayraktar TB2".