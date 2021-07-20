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Вівторок, 20.07.2021
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Десятки тисяч людей постраждали через шпигунське ПЗ для смартфонів - розслідування

Десятки тисяч людей постраждали через шпигунське ПЗ для смартфонів - розслідування
02:36 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

iPhone і пристрої Android більш ніж 50 тисяч користувачів по всьому світу могли піддатися шпигунській атаці. Серед них правозахисники, журналісти, чиновники, юристи.

Про це повідомляє The Guardian, висвітлюючи результати масштабного журналістського розслідування в якому взяли участь 17 медіа-організацій.

Мова про програмне забезпечення NSO Group з Ізраїлю. Програма Pegasus може витягувати з телефону повідомлення, фотографії та електронні листи, записувати дзвінки й таємно активувати мікрофони.

Спецслужбам і військовим різних країн це ПЗ надавалося з 2016 року. В ізраїльській компанії звинувачення заперечують, зазначивши, що програмне забезпечення призначене тільки для запобігання злочинам і терактам.

Відомо про це стало завдяки масовому витоку даних. Це список номерів телефонів, які дослідники назвали потенційними цілями стеження. Частина проаналізованих пристроїв зі списку мали сліди шпигунського ПЗ. Номери телефонів зі списку зареєстровані по всьому світу, зокрема у Азербайджані, Бахрейні, Угорщини, Індії, Казахстані, Марокко, Мексиці, ОАЕ, Руанді та Саудівській Аравії.

Також в переліку був телефон мексиканського журналіста, який загинув у 2017 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що великій кібератаці піддалася в США IT-фірма Kaseya, в результаті чого постраждали не менше 200 компаній - підозрюють російський слід.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Смартфон, Pegasus, Хакері, NSO Group, шпигунське ПЗ.
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