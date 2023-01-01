Морози не завадять: як правильно розігрівати автомобіль узимку

Якщо температура на вулиці опустилась доволі сильно, двигуну знадобиться більше часу, аби потім гарно працювати

Чимало українців уважно слідкують за прогнозами погоди на зиму-2023, аби розуміти, чи чекає на нас серйозне похолодання. В умовах війни це додаткові виклики, але певні "вітання" із минулого ми теж маємо — у деталях. Так, до прикладу, сильні морози зазвичай впливають на певні нюанси управління автомобілем. Зокрема, машина потребує більше часу для прогрівання.

Про подібні моменти автолюбителям нагадує УНІАН. Кілька простих правил щодо заведення автомобіля при низьких температурах взимку зможуть продовжити життя двигуну вашої "залізної колячки" без зайвих зусиль.

Найперше і найголовніше — взимку необхідно попередньо прогрівати двигун (це гарна звичка і для теплої пори року).

Перед тим, як запустити машину, влаштуйте акумулятору "розігрів". Для цього знадобиться лише кілька разів моргнути фарами. Найбільше ефект дасть дальне світло.

Пам'ятайте, що бензонасосу потрібно кілька секунд після увімкнення запалювання для прокачки палива до двигуна.

Швидше прогрітися двигуну допоможуть додатково увімкнені фунції — наприклад, освітлення або обігрів салону.

Прогрівання двигуна при сильному морозі потребує часу — щонайменше 10-15 хвилин.

Якщо показники ртутного стовпчика термометра опустилися нижче 30 градусів морозу, не варто експлуатувати власне авто.

Зазначимо окремо, що попереднє прогрівання автомобілю проводять для того, аби паливо подавалось в нормальному режиму. Впливає це і не подальший випуск газів.

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