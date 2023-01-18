Бережемо паливо в холод: як знизити витрату бензину автомобілем взимку

Корисні поради для новачків

Досвідчені водії знають, що взимку автомобіль починає споживати більше палива, проте, напевно, у них є в запасі кілька корисних зимових порад, які допоможуть розв'язати цю проблему. Але є кілька рекомендацій для новачків.

Як говориться в матеріалі 24 каналу, витрата палива взимку неминуче збільшиться і повністю уникнути цього не можна, але є моменти, про які варто пам’ятати.

Прогрів двигуна

Вирушати в дорогу на зовсім холодному двигуні не можна, але й довго марнувати бензин теж не варто. Залежно від температури повітря для прогріву буде достатньо 2-3 хвилини.

Сучасні двигуни краще прогріваються в русі й це варто запам’ятати, проте на перших кілометрах давати велике навантаження високими та низькими обертами не варто.

Рух "на холодну"

Зазвичай робоча температура двигуна становить близько 90 градусів і доки він не розігрівся до цього значення, паливо в ньому згорятиме в невигідних умовах.

Тобто, поки він не прогріється до кінця, то давати автомобілю велике навантаження, як буксирування вантажів, підняття в гірку, руху на великій швидкості явно не варто.

Зайві споживачі енергії

Сучасні автомобілі часто оснащуються усілякими зручностями, на зразок підігрівів скла, керма чи сидіння, але всі вони вимагають додаткових витрат палива. Також часто взимку в автомобілі може працювати кондиціонер для обдування переднього скла.

Відключати абсолютно все точно не варто, проте для економії палива від непотрібного можна відмовитися.

Шини

Шипована гума має більший коефіцієнт опору, що позначається на витраті палива. Той самий ефект може статися через те, що холоди знижують тиск у колесах значно нижче необхідного, тому перед відправкою в дорогу варто звернути увагу на манометр.

Сніг на кузові

Навіть невеликий шар снігу або льоду на кузові помітно позначається на аеродинаміці автомобіля під час руху на швидкостях вище 50-60 км/год. Тому не варто лінуватися прибрати сніг до того, як він замерзне і перетвориться на крижану кірку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко очистити всю машину від льоду. Правильний підігрів може допомогти й двірникам, якщо вони прилипли до лобового скла.