Як водієві перестроїтися із зимової на весняну трасу: три головні поради

Дізнайтеся, як уникнути втоми в новому сезоні та застрахуватися від зустрічей із "підсніжниками"

Попри те, що завершується зимова пора, складні умови на дорогах ще нікуди не діваються. Звичайно, прогрівати машину щодня вже не потрібно, проте більшість автомобілістів із приходом весняного тепла стикаються з новими викликами.

Весняна статистика ДТП не надто оптимістична, пише autogid. І березень-місяць не дарма вважається одним із найскладніших для водіїв, їхніх пасажирів та звичайних перехожих.

1. Як впоратися зі втомою та занепадом сил

Перепади температури, втома, підвищена нервозність, проблеми з концентрацією та сонливість – все це небезпечно, коли ви за кермом. В цей час важливо приділити увагу здоров’ю. Якісний сон, прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом, обмеження жирної їжі та алкоголю – все це допоможе уникнути неприємних ситуацій на дорозі. Також бажано тримати в салоні авто енергетичний батончик, термос з міцним чаєм або легкий перекус, щоб підбадьоритися в потрібний момент.

2. Проблема з дорожнім покриттям

Проблема в асфальті, що сходить разом зі снігом: дорожнє покриття зношується за зиму, а дорожня розмітка стирається, починають траплятися більше дорожніх ям, які раніше були приховані під снігом, виникають проблеми з підвіскою та ходовою через погодні умови та хімічні реагенти. В цей час важливо уникати проблемних ділянок траси. Також не зайвим буде відправити авто на шиномонтаж та влаштувати профілактичний візит на СТО.

3. "Підсніжники" на дорозі

Так називають недосвідчених водіїв, які з’являються на дорогах навесні. Взимку вони виїжджають рідко, а у теплу пору року повертаються на дороги. Крім того, на трасах з’являються автомобілі, технічний стан яких просто викликає жах. Фахівці радять бути уважними на дорогах – це головна страховка від зустрічі з "підсніжником". Не варто забувати пристібатися не лише водіям, а й пасажирам. А для дітей обов’язково потрібно придбати автокрісло.

Раніше "Телеграф" писав, як безпечно керувати машиною під час дощу. Щоб уникати аварійних ситуацій, важливо перевірити наявність у багажнику всіх необхідних на екстрений випадок речей.