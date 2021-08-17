У мережу потрапили нові докази зв’язків Порошенка з Медведчуком – експерт

Медведчук зустрівся за Порошенком в київському аэропорті.

По дорозі на розкішний відпочинок в Хорватію екс-президента Петра Порошенка супроводжував кортеж охоронної фірми "Шторм", співвласником якої є права рука Віктора Медведчука — нардеп від ОПЗЖ Віктор Чорний. Сам лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук також зустрівся з Порошенком в аеропорту "Жуляни", повідомляє політичний експерт Михайло Шнайдер.

Загалом безпеку Порошенко на шляху в аеропорт "Жуляни" забезпечували понад 20 охоронців "Шторму" на не менше ніж 3 машинах.

"Головне в цій поїздці то, що вона знову підтвердила існування ділових і дружніх відносин між Порошенком і Віктором Медведчуком", — написав Шнайдер.

Віктор Медведчук, який перебуває під домашнім арештом в рамках справи про держзраду, хотів побачитися з Порошенком, а тому особисто приїхав зустрічати того по прильоту в Україну, вважає Шнайдер.

"На фото потрапила записана на нього машина Mercedes-Benz S500 в супроводі власної охорони з "Шторму" під Жулянами 30 Липня. Таким чином, звʼязок Медведчука з "Штормом" не викликає сумнівів", — повідомляє експерт.

Що стосується відпустки Порошенко, екс-президент відправився в Хорватію. Судячи з декларації політика, відпустка обійшлася йому в 5,7 мільйона гривень.

На Адріатичному узбережжі він орендував 60-метрову яхту "Катіна" на 6 кают за 200 тисяч євро. Яхта обладнана ліфтом, який зʼєднує всі палуби, тренажерним залом і сауною. На палубі розміщені джакузі, зона для загоряння і 2 бара.

"Здається, скоро ми знову побачимо якийсь дешевенький антикриз від екс-президента: наприклад, чергову роздачу абрикосів і полуниці бійцям на фронті. Хоча, звичайно, у Порошенка і так розуміють — подібні піар-акції безнадійно підмочену репутацію політика вже ніяк не відновиться … ", — вважає Михайло Шнайдер.