Головний "ворог" ДПС, власник нерухомості і претендент в крісло керівника БЕБ — що відомо про головного фіскала Вадима Мельника?

Служба в армії, багаті родичі, скандали за право кришувати податкові скрутки — чим запам’ятався глава ДФС Вадим Мельник.

Нинішній голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник, який всього 8 місяців тому зайняв свій пост, вже має всі шанси очолити інший правоохоронний орган, який стоїть на сторожі економічної безпеки України. ЗМІ називають його фаворитом у конкурсі на зайняття посади керівника Бюро економічної безпеки України.

"Телеграф" зібрав все, що відомо про 49-річного головного фіскала країни.

Справний служака

Якщо характеризувати главу ДФС двома словами, то найкраще підійде саме словосполучення "справний служака". У віці 15 років Вадим Мельник вступив в московське Суворовське училище і по суті до 29 років пов’язав себе з армією, отримавши військову освіту спеціаліста по радіотехнічній боротьбі. Будучи в рядах ВСУ, майбутній головний фіскал отримав юридичну освіту, після чого почав службу в податкових органах України.

2000-2016 роки Вадим Мельник віддав службі в податкових органах, назва яких змінювалося, і ріс разом з нею, дослужившись до начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України. Наступні 4 роки після захисту кандидатської дисертації Вадим Мельник провів на викладацькій роботі в Університеті державної фіскальної служби України та Сумському державному університеті.

Нарешті, перемігши на відкритому конкурсі по заняттю посади голови Державної фіскальної служби, він був призначений її головою 22 грудня 2020 року.

Вадим Мельник

Дорога рушниця, кредити друзям, подарунки від родичів і 16 об’єктів нерухомості — стан голови ДФС

Згідно власної декларації, Вадима Мельника можна вважати заможною людиною, одних об’єктів нерухомості у нього і його дружини — 16, правда лише 6 з них квартири, а решта — місця на парковці, земля та нежитлові приміщення. Та й авто у нього всього одне, зате вельми престижний "Ленд ровер", придбаний в 2017 році за 1,24 млн грн, коли авто вже було 3 роки.

Не чужий глава ДФСі любові до дорогих речей, правда така у нього всього одна — мисливська рушниця марки "Блайзер" вартістю 168 тисяч гривень.

За даними ЗМІ, Вадим Мельник також пов’язаний з бізнесом — його дані зустрічаються в 3 фірмах: ТОВ "Край" (ліквідовано), ТОВ "7 КМ" (70% статутного фонду, або цілих 70 гривень) і ТОВ "НВП "Рестін", де він виступає директором.

Однак в деклараціях самого Вадима Мельника згадується лише одна фірма — юридична компанія "Правова і економічна безпека", нині перейменована в ТОВ "Мюи плюс". Згідно з декларацією нинішнього глави ДФС за липень 2020 року, йому належали в компанії 20% статутного фонду на суму 10 тисяч гривень.

Цікава доля автомобіля "Порш Кайєн", який згідно з декларацією Мельника був придбаний в 2016 році його дружиною Оленою майже за 2,8 млн грн. Причому гроші на покупку авто — 2,5 млн грн, судячи з усього подарував брат глави ДФС — підприємець Юрій Мельник, який займається виробництвом і реалізацією м’яса та м’ясних виробів. Причому адресу бізнесу, — військова частина в Київській області. Як тут не згадати 10 років служби глави ДФС в ЗСУ. Втім, на "Порше" Олена Мельник їздила недовго — в 2019 році авто було продано, причому в 2 рази дешевше ніж придбано 3 роками раніше, всього за 1,35 млн грн.

Також цікава доля 40 тисяч доларів США — саме стільки в 2020 році Вадим Мельник зайняв якомусь Владиславу Лемещаку. Під останнім судячи з усього слід розуміти жителя міста Ірпінь, який до липня 2020 року займався оптовою торгівлею кави, чаєм і прянощами. Чим так близький до глави ДФС підприємець, що закрив свій ФОП, — незрозуміло, але чужим людям 40 тисяч доларів в Україні точно не займають.

Цікаво що в парі Мельників, судячи з декларацій, більше заробляє дружина — Олена тільки від підприємницької діяльності заробила понад 2,6 млн грн, і 500 тисяч з них подарувала чоловікові. Судячи з усього, дружина головного фіскала як ФОП заробляє на багато чому — від надання медичних послуг до оренди нерухомості.

Вадим Мельник

Вадим Мельник та ДПС — вороги навіки?

З огляду на досвід служби Вадима Мельника в підрозділах, що "боролися з корупцією і ухиленнями від податків", схоже саме цього від нього і чекали на посаді глави ДФС. Якщо вірити нашому герою, з цим він успішно справляється, заявляючи ЗМІ що на махінаціях зі "скрутками" ПДВ тепер крадуть в місяць на 1 млрд. грн менше, ніж раніше. У 2020 році обсяг скруток оцінювали приблизно в 2,5 млрд. грн щомісяця.

З такими заявами явно не згодні в Головному управлінні Державної податкової служби України в Київській області.

В один з червневих днів в ГУ ДПС в Київській області увійшли співробітники ДФС і почали проводити обшуки, за заявами співробітників самої податкової, "паралізувавши роботу управління на весь день".

Через два місяці, 4 серпня, в ЗМІ з’явився сюжет про те, що трапилося, в якому працівники ДПС Київської області охоче коментували журналістам, заявивши, що обшук був незаконний. Більш того, було заявлено, що напередодні приходу до них ДФС були визнані фіктивними ряд підприємств, що є дивним збігом. Але що вже звучало зовсім дико, співробітники ДПС заявили, що слідчий ДФС, який проводив обшук, постійно консультувався по телефону з "Вадимом Івановичем", яким, швидше за все, є голова фіскалів — Вадим Мельник.

Тобто в ДПС фактично звинуватили головного фіскала у відстоюванні інтересів фіктивних підприємств, що займаються "скрутками", з якими за словами Мельника він так успішно бореться.

У ДФС заявили, що обшук був законним, викликаний був небажанням податкової служби області допомагати в розкритті схеми по ухиленню від податків 2 фірм-імпортерів авто. Але головне, назвали все озвучене "брехнею", що розповсюджується напередодні фіналу конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.

У ДПС вже на власному сайті спростували слова ДФС, заявивши, що по імпортерам-авто надали інформації на 2000 сторінок, який включав опис тих самих "скруток" ПДВ, однак фіскали, замість роботи по цим фірмам, заблокували роботу податкової служби в області, чим допомогли "скрутчику" далі "хімічити" з ПДВ.

Пост глави БЕБ всьому виною?

По суті трапилася рідкісна річ — мало того, що податкові органи в особі Державної податкової служби та ДФС де-факто звинуватили один одного в кришуванні "скруток ПДВ", а й зробили це абсолютно публічно, використовуючи офіційні канали — сторінки в соцмережах і офіційні сайти.

У ДФС явно стурбовані долею свого шефа — перемогою в конкурсі за пост керівника Бюро економічної безпеки, в якому самому Мельнику ЗМІ пророкують перемогу як "людині Банкової". А екс-глава РНБО України і Мінфіну Олександр Данилюк, сам брав участь в конкурсі, навіть закликав організувати нову процедуру.

У зв’язку з цим цікавить питання — з чим пов’язаний такий інтерес Вадима Мельника до посту глави БЕБ: бажанням "ще краще" боротися за економічну безпеку країни, або визнанням того, що в ГФС у нього не вийшло, адже "скручувати ПДВ" продовжують, а ті, хто з цим повинен боротися, влаштовують публічні розборки з відвертими звинуваченнями опонентів.