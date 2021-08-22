"Ідіоти, тупорила нечисть", — Філатов висловився про прихильників рішення про закриття сайту Страна.Юа

Філатову не сподобалося закриття "Страны"

Міський голова Дніпра Борис Філатов образив прихильників рішення про закриття проросійського сайту «Страна.Юа».

У своєму дописі в соціальній мережі Філатов спершу похвалив журналістів «Страни».

Філатов про закриття "Страни"

А в коментарях під своїм дописом почав ображати прихильників закриття сайту.

Філатов про закриття "Страни"

Філатов про закриття "Страни"

Борис Філатов відомий в Україні своїми різкими висловлюваннями щодо опонентів. Не так давно міський голова Дніпра обізвав журналістів тваринами лише за те, що окремі видання припустили, що він балотуватиметься як технічний кандидат Володимира Зеленського на майбутніх президентських виборах.

Показовим є і те, що Філатов заступився за проросійське видання, тоді як нічого не коментував щодо побиття опозиційних до себе журналістів у Дніпрі, у липні 2021 року.

Нагадаємо, сайт «Страна.Юа» перестав працювати після того, як Рада національної безпеки та оброни України наклала санкції на власника сайту Ігоря Гужву.